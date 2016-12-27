Мурманские рабочие превратили кран в огромную новогоднюю елку

Мурманчане обзавелись самой высокой новогодней елкой — 16 инженеров, групповых механиков и электромехаников переделали в нее кран торгового порта, сообщает «Мурманский вестник».

Ставшая «елкой» машина «Сокол» в высоту достигает 50 метров, ее хорошо видно практически из любой точки центра Мурманска. Для ее освещения было использовано около 500 метров световых шнуров. Реализацией проекта занимался мурманский комплекс механизации ПАО «ММТП».

В Мурманске 2 декабря началась полярная ночь, продлится она до 11 января. Ее окончание в регионе отмечают праздником «Первый рассвет», когда жители традиционно собираются на самом высоком месте города — Солнечной горке. А летом в городе можно наблюдать полярный день, также длящийся 40 дней, — в эти дни солнце не заходит.