Полтавченко попросили убрать бездушную искусственную елку с Дворцовой площади

Депутат муниципального образования Шушары Артемий Галицын попросил губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко вернуть живую ель на Дворцовую площадь. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Facebook в четверг, 22 декабря.
«Сейчас центр нашего города украшает непонятный конус, лишь издали напоминающий новогоднее дерево», — написал парламентарий. По его мнению, искусственная елка лишает праздники души.
Живое дерево необходимо установить в преддверии 2017-го, который объявлен Годом экологии, уверен Галицын.
«На примере главной новогодней елки можно пропагандировать среди горожан бережное отношение к одному из важнейших природных богатств России — к лесу. Здесь мы должны говорить и о покупке елок, выращенных в специальных питомниках, а не самовольно вырубленных черными дровосеками», — считает депутат.
Искусственную ель он предложил передать в Шушары, где ранее полицейские поймали «елочного воришку».
На прошлой неделе сотрудники правоохранительных органов задержали в Северной столице мужчину за кражу новогодней искусственной ели в одном из дворов в Шушарах, сообщает издание «Аргументы и факты — Санкт-Петербург».
7 декабря стало известно, что чиновники администрации Ярковского района Тюменской области установили на центральной площади полувековую ель, которую без спроса спилили у дома 86-летней женщины. В итоге один сотрудник администрации лишился работы.