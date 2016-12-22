Полтавченко попросили убрать бездушную искусственную елку с Дворцовой площади

Заключительный монтаж и пробное включение подсветки новогодней елки на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Депутат муниципального образования Шушары Артемий Галицын попросил губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко вернуть живую ель на Дворцовую площадь. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Facebook в четверг, 22 декабря.

«Сейчас центр нашего города украшает непонятный конус, лишь издали напоминающий новогоднее дерево», — написал парламентарий. По его мнению, искусственная елка лишает праздники души.

Живое дерево необходимо установить в преддверии 2017-го, который объявлен Годом экологии, уверен Галицын.

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«На примере главной новогодней елки можно пропагандировать среди горожан бережное отношение к одному из важнейших природных богатств России — к лесу. Здесь мы должны говорить и о покупке елок, выращенных в специальных питомниках, а не самовольно вырубленных черными дровосеками», — считает депутат.

Искусственную ель он предложил передать в Шушары, где ранее полицейские поймали «елочного воришку».

На прошлой неделе сотрудники правоохранительных органов задержали в Северной столице мужчину за кражу новогодней искусственной ели в одном из дворов в Шушарах, сообщает издание «Аргументы и факты — Санкт-Петербург».

7 декабря стало известно, что чиновники администрации Ярковского района Тюменской области установили на центральной площади полувековую ель, которую без спроса спилили у дома 86-летней женщины. В итоге один сотрудник администрации лишился работы.