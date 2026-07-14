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22:50, 14 июля 2026Мир

Поляк принял соотечественника за украинца и жестоко избил его

RMF24: В Польше мужчина принял соотечественника за украинца и избил его
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Neil Milton / Keystone Press Agency / Global Look Press

Поляк жестоко избил соотечественника, приняв его за украинца. Об этом сообщает RMF24.

Инцидент произошел в Лодзи. По данным издания, нападавший нанес пострадавшему два удара по голове. Мужчина получил серьезные травмы носа и челюсти, его госпитализировали. Кроме того, нападавший оскорбил его, намекнув, что ему не место в Польше.

«Мы ищем виновника побоев. Только когда он будет задержан и допрошен, мы сможем установить мотив его действий и на этом основании предъявить обвинения», — сказал представитель местного полицейского управления Максимилиан Ясяк.

В 2021 году житель Польши избил украинца до потери сознания за разговор на родном языке. После этого злоумышленник попытался сбежать, однако очевидцы скрутили его и передали полицейским. В 2022 году беженца с Украины избили в городе Кейзер американского штата Орегон после того, как он поспорил с другим мужчиной о том, являются ли жители его страны нацистами.

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