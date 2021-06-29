Поляк избил украинца до потери сознания за разговор на мове

Житель Польши избил украинца до потери сознания за разговор на родном языке. Об этом сообщает портал epoznan.pl.

По информации издания, инцидент произошел в воскресенье на пляже города Познань. Очевидцы рассказали, что пьяный местный житель, выкрикивая националистические лозунги, начал приставать к группе отдыхающих, разговаривавших на мове. В какой-то момент завязалась драка, в ходе которой поляк повалил оппонента на землю и нанес несколько ударов ногой по голове.

После этого злоумышленник попытался сбежать, однако другие отдыхающие скрутили его и передали полицейским. Сейчас он задержан и ждет обвинения. Пострадавшему потребовалась скорая помощь.

Ранее представители нескольких националистических группировок во Львове избили уличных музыкантов из-за песен на русском языке, а после публично призвали «насиловать московских сук». «Таких тварей нужно гнать, они не понимают по-человечески», — прокомментировали нападавшие свой поступок.

В феврале 2020 года в Киеве неизвестные избили на улице женщину. В полицию поступило сообщение о женщине, которая сидит на скамейке с окровавленным лицом. Пострадавшая сообщила прибывшим правоохранителям, что ее избили несколько мужчин. Конфликт произошел из-за того, что она разговаривала на русском языке. Женщину госпитализировали с переломом носа и выбитыми зубами.