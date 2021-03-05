Во Львове избили музыкантов из-за русского и призвали насиловать «московских сук»

Во Львове концерт уличных музыкантов на площади Рынок закончился их избиением украинскими националистами. Об этом сообщает «Страна.ua».

На музыкантов, которые пели на русском языке, сначала напала активистка Наталья Маркевич. После этого к конфликту подключились праворадикалы из молодежной организации «Сокол», которые избили молодых людей, а их музыкальные инструменты сломали.

Позже активистка опубликовала в социальных сетях фото разбитых музыкальных инструментов, и обратилась к своим подписчикам. Она призвала к насилию по отношению к «московским сукам».

«Может вы видели предыдущую сторис... Вы не представляете, но за прошлый день это самая лучшая новость. Я пришла, открываю Instagram, как бальзам на душу! Это должно происходить не только во Львове, а в любом городе (...) Таких тварей нужно гнать, они не понимают по-человечески», — написала защитница украинского языка.

На Украине участились конфликты из-за использования русского языка, после того как 16 января сфера обслуживания перешла на украинский. Громкий скандал разразился в одной из школ Днепра на уроке патриотического воспитания из-за военных, которые разговаривали на русском. В Киеве по той же причине произошла поножовщина в кафе. По всей стране также фиксируются случаи увольнений сотрудников предприятий сферы услуг из-за незнания украинского.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что за первый месяц он получил более 600 жалоб на сограждан из-за использования русского языка.

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.