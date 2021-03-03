На Украине женщину-офицера раскритиковали за защиту русскоязычных

Военнослужащая Вооруженных сил Украины по имени Юлия опубликовала на своей странице в TikTok видео, озвученное песней на русском языке. На запись были наложены субтитры, в которых говорится: «Не каждый, кто говорит на русском, является врагом Украины. И не каждый, кто надевает вышиванку, является ее патриотом», передает РИА Новости.

На видеозапись обратил внимание военнослужащий, участник Операции Объединенных сил (ООС) Александр Гром. На своей странице в Facebook он раскритиковал девушку, которая, по его словам, является офицером подразделения морально-психологического обеспечения.

Гром заявил, что на нее наложили дисциплинарное взыскание, однако выразил мнение, что это не решит проблему в целом. Он призвал командный состав провести с подчиненными воспитательную работу. С ним согласился офицер Анатолий Штерн, а часть комментаторов призвали уволить девушку из рядов вооруженных сил за защиту русскоязычных граждан.

На Украине участились бытовые конфликты из-за использования русского языка после того, как 16 января сфера обслуживания перешла на украинский. Так, 19 февраля скандал разразился в отделении «Укрпочты» в Кривом Роге. До этого была уволена официантка, которая не знала украинского языка и назвала Днепр русским городом. В то же время в Киеве произошла поножовщина в кафе из-за разговоров на русском.

При этом уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что за первый месяц он получил более 600 жалоб на сограждан из-за использования русского языка.

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.