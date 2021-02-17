На Украине уволили назвавшую Днепр русским городом официантку

На Украине уволили официантку, которая не знала украинского языка и назвала Днепр (до 2016 года — Днепропетровск) русским городом. Об этом сообщил местный сайт «49000».

Скандал разгорелся после того, как посетительница кафе выложила видео своего разговора с официанткой. Клиентка сделала заказ на украинском. Официантка заявила, что не знает, что такое «тістечко» (пирожное). Она также сказала, что не считает нужным учить украинский язык.

В итоге работницу уволили. При этом собственница заведения заявила, что посетительница кафе была не во всем права. «Я не на стороне клиентки. Я считаю, что человек может говорить на русском. Возможно, нужно было начать разговор на украинском, но если она его не знает, то зачем язык поносить и унижать нашу Украину», — отметила она.

Как отмечает издание, уволенная сотрудница нарушила языковой закон, согласно которому работники сферы услуг обязаны общаться клиентом на украинском, только если он не попросит обслуживать на другом языке.

Ранее в Киеве бывший депутат Верховной Рады устроил поножовщину в кафе из-за разговора официантки с посетителями на русском языке.