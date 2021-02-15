Бывший депутат Рады устроил поножовщину в кафе из-за русского языка

В центре Киева бывший депутат Верховной Рады от партии «Свобода» Олег Гелевей устроил поножовщину в кафе из-за разговора официантки с посетителями на русском языке. Об этом пишет издание «Страна.ua».

Инцидент произошел в заведении «Альфредо» вечером 14 февраля. Вместе со своим знакомым бывший политик пришел в кафе. Как рассказали очевидцы, мужчины были выпившие. Гелевей подошел к официантке и начал выказывать ей свое недовольство из-за того, что она разговаривала с посетителями не на украинском языке.

За девушку заступился один из посетителей кафе. В результате спутник Гелевея достал нож, и они вдвоем напали на заступившегося. По информации издания, спутник бывшего депутата был ранее судим.

По факту данного инцидента было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Гелевея допросили и отпустили. Сейчас следствие пытается установить, кто именно пронес в заведение нож и стал инициатором конфликта.

Ранее сообщалось, что украинцы начали доносить на русскоязычных сограждан. Более 600 жалоб из-за использования русского языка за прошедший месяц получил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Больше всего обращений и жалоб языковой омбудсмен получил от жителей Киева и Киевской области.