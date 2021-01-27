На Украине пожаловались на учителя из-за разжигания ненависти к русским

Родители учащихся одной из школ в городе Днепр пожаловались на учительницу, которая разжигала ненависть к русским и рассказывала о постыдности изучения «языка исторических врагов», сообщает «Страна.ua».

По данным издания, женщина преподавала в младших классах. На уроках она рассказывала, что любой человек, который не говорит по-украински — «ворог держави», а все русские по определению являются историческими оккупантами украинской земли.

В ответ на это родители направили коллективную жалобу руководству школы и местному департаменту образования, однако там заявили, что не видят криминала в действиях учителя. «Империя распалась, московский язык утратил статус государственного. Если кто-то из-за этого страдает, я утешать не буду...» — отреагировала преподаватель на известия и жалобе.

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Кроме того, женщина начала угрожать доносом матери одного из учеников, работающей в Вооруженных силах Украины (ВСУ), за ее позицию по языковому вопросу. Она пообещала добиться увольнения военнослужащей за ее «негодную риторику». «Мы в патовой ситуации, теперь ребенок просит нас говорить с ним на украинском... Иначе мы враги», — сообщили родители в обращении к чиновникам.

В марте президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», который ликвидировал в стране русскоязычные школы с 1 сентября 2020-го. Учащиеся из русскоязычных семей с пятого класса должны будут изучать на украинском языке не менее 80 процентов предметов. Программы обучения на русском отменяются.

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.