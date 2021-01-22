Киев захотел сделать украинский официальным языком ЕС

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь считает, что украинский однажды может стать одним из официальных языков Евросоюза (ЕС), пишет «Страна.ua».

По его словам, новый статус «мовы» усилит позиции Киева на международной арене. Омбудсмен уверен, что осуществить задуманное руководству страны поможет научное сообщество. «Сейчас мы ведем переговоры с европейской ассоциацией языковых институций, чтобы Украина получила ассоциированное членство до конца этого года», — сказал Креминь.

Он отметил, что новые законы об украинизации в республике все более находят поддержку в обществе, а люди стали чаще составлять жалобы на русскоязычный рекламный контент. «В основном эти нарушения касаются вывесок, ценников не на государственном языке, а также отсутствия украиноязычных версий интернет магазинов», — пояснил омбудсмен.

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В марте 2020 года нынешний президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», который ликвидировал в стране русскоязычные школы с 1 сентября 2020-го. Учащиеся из русскоязычных семей с пятого класса должны будут изучать на украинском языке не менее 80 процентов предметов. Программы обучения на русском отменяются.

При этом с 16 января 2021 года на Украине вступили в силу новые положения закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». С этого дня все предприятия сферы услуг в стране независимо от формы собственности, в частности магазины, рестораны и АЗС, обязали обслуживать посетителей только на украинском.

До 16 июля 2022 года к руководству предприятий не будут применяться санкции за отказ сотрудников говорить на государственном языке. Позже за данное нарушение работодателям может грозить штраф от 5100 до 6800 гривен (приблизительно от 13,5 до 18 тысяч рублей).