Решения о предоставлении венгерскому языку статуса регионального отменены в Береговском и Виноградовском районах Закарпатской области. О том, что Украина пошла на обострение языкового конфликта с Венгрией сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Его слова приводит ТАСС.

«В Закарпатье отменено решение еще двух местных советов о функционировании региональных языков», — заявил языковой омбудсмен.

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Кремень уточнил, что имеются в виду Береговский и Виноградовский районы области, где статус регионального имел венгерский язык и где проживает многочисленная венгерская община. Он пояснил, что решения приняты местными властями.

По словам Кременя, офис генерального прокурора Украины сообщил ему о том, что «все решения органов местного самоуправления о функционировании региональных языков на территории Закарпатской области отменены». До этого, в конце декабря 2020 года, напомнил чиновник, Солотвинский поселковый совет Закарпатской области отменил решение о предоставлении статуса регионального румынскому языку.

1 декабря стало известно, что Служба безопасности Украины провела в Закарпатской области массовые обыски в местном благотворительном фонде, проверяя информацию о причастности венгров к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета. Действия правоохранителей вызвали гнев венгерских властей — вопрос пообещали поднять в НАТО. Вскоре правоохранители возбудили уголовное дело по факту совершения депутатами села Сюртово Закарпатской области преступления — исполнения ими гимна Венгрии.

Отношения между Украиной и Венгрией снова резко обострились на фоне местных выборов в Закарпатье. В октябре украинская сторона запретила въезд двум высокопоставленным венгерским чиновникам из-за агитации в регионе. Официально их имена не назывались, по данным источников, это политик Иштван Грежа и государственный секретарь Венгрии, ответственный за национальную политику в правительстве Арпад Янош Потапи.

В день голосования министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто призвал украинских венгров голосовать за партию «Общество венгерской культуры Закарпатья» и действующего мэра Берегово, представителя венгерской общины Золтана Бабяка. В итоге данная политическая сила победила на выборах.

В 2019 году между Украиной и Венгрией разгорелся скандал. В сети появилось видео из венгерского консульства в Закарпатье, на котором консул раздавал местным жителям паспорта и приводил их к присяге на верность Венгрии. Позже выяснилось, что это были не паспорта, а пакет документов для получения гражданства. Украина выслала одного венгерского дипломата из страны. Венгрия ответила зеркально.

Кризис в венгерско-украинских отношениях начался после принятия закона «Об основах государственной языковой политики», разработанного командой бывшего президента Петра Порошенко. Венгрия выступила категорически против нового языкового законодательства, заявив о дискриминации венгерского населения Украины. Позднее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», лишивший национальные меньшинства права обучаться на родном языке.