Массовые обыски на Украине вызвали гнев Венгрии в НАТО

Служба безопасности Украины провела в Закарпатской области массовые обыски в местном благотворительном фонде, проверяя информацию о причастности венгров к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета. Действия правоохранителей вызвали гнев венгерских властей — вопрос пообещали поднять в НАТО. Об этом пишет «Европейская правда».

«Во время обысков правоохранители обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую "Великую Венгрию" и создание этнической автономии на Закарпатье. Также изъята компьютерная техника средства связи и другие материалы, которые следователи будут исследовать как доказательную базу противоправной деятельности фигурантов», — говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что следствие исследует факты содействия Венгрии отдельными украинскими общественными деятелями. Они подозреваются в ведении подрывной деятельности, в частности в совершении действий с признаками государственной измены.

Венгрия незамедлительно отреагировала на данные действия, выразив протест Украине. Министр иностранных дел Петер Сийярто записал видеообращение под названием «Мы защитим закарпатских венгров на всех международных форумах», в котором заявил о недопустимости преследований.

«Несмотря на обещания в последнее время и так называемые попытки примирения — в переносном смысле, к сожалению, — в Украине и в дальнейшем основной политикой правительства остается политика запугивания венгерской общины и антивенгерскость», — сказал он.

Сийярто пообещал поднять вопрос на видеоконференции министров иностранных дел стран НАТО: «Недопустимо, что страна, которая якобы стремится к евроатлантической и трансатлантической интеграции постоянно запугивает и оказывает давление на национальное меньшинство, которое относится к одной из стран-членов НАТО».

Отношения между странами обострились на фоне местных выборов в Закарпатье. 26 октября Украина запретила въезд двум высокопоставленным венгерским чиновникам из-за агитации в регионе. Официально их имена не назывались, по данным источников, это политик Иштван Грежа и государственный секретарь Венгрии, ответственный за национальную политику в правительстве Арпад Янош Потапи.

В день голосования Сийярто призвал украинских венгров голосовать за партию «Общество венгерской культуры Закарпатья» и действующего мэра Берегово, представителя венгерской общины Золтана Бабяка. В итоге данная политическая сила победила на выборах.

В 2019 году между Украиной и Венгрией разгорелся скандал. В сети появилось видео из венгерского консульства в Закарпатье, на котором консул раздавал местным жителям паспорта и приводил их к присяге на верность Венгрии. Позже выяснилось, что это были не паспорта, а пакет документов для получения гражданства. Украина выслала дипломата из страны. Венгрия ответила аналогично.