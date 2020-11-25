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Венгрия оказалась на грани ссоры с Украиной

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Петер Сийярто
Петер Сийярто
Фото: @peter_szijjarto

Венгрия оказалась на грани ссоры с Украиной: украинского посла в Будапеште вызвали в министерство иностранных дел. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его цитирует Hungary Today.

Это произошло после того, как венгерского чиновника Иштвана Грежу не пустили на Украину. Венгерскому чиновнику якобы запретили въезд на ближайшие три года.

Сийярто охарактеризовал случившееся как «гром среди ясного неба». Глава МИД также отметил, что незадолго до инцидента беседовал с коллегой из Украины Дмитрием Кулебой: тот якобы обещал сосредоточиться на позитивных аспектах сотрудничества.

Утром 24 ноября Грежа приехал на пункт пропуска «Лужанка» в Закарпатской области, где украинские пограничники сообщили ему о запрете на въезд. После часового ожидания политик вернулся в Венгрию. Официальных комментариев не поступало. Чиновник — это уполномоченный министра, ответственный за развитие сотрудничества между регионом Саболч — Сатмар — Берег и Закарпатьем.

Отношения стран обострились на фоне избирательной кампании Будапешта в Закарпатье. 26 октября Киев также запретил въезд двум высокопоставленным венгерским чиновникам из-за агитации в этом регионе. Официально их имена не назывались, по данным источников, это Грежа и госсекретарь Венгрии, ответственный за национальную политику в правительстве Арпад Янош Потапи.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто тогда назвал решение Киева жалким и бессмысленным. Сам он в день голосования призвал украинских венгров голосовать за партию «Общество венгерской культуры Закарпатья» и действующего мэра Берегово, представителя венгерской общины Золтана Бабяка.

В 2019 году между Киевом и Будапештом разгорелся скандал. В сети появилось видео из венгерского консульства в Закарпатье, на котором консул раздавал местным жителям паспорта и приводил их к присяге на верность Венгрии. Позже выяснилось, что это были не паспорта, а пакет документов для получения гражданства. Украина выслала консула из страны. Будапешт ответил аналогично.

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