Бывший СССР
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Эпидемиолог раскрыл информацию о случаях повторного заражения COVID-19 в России
Загитова опубликовала фото со своей собакой и восхитила фанатов
Бывший генпрокурор Украины выразил опасения из-за возможной мести Байдена
Бузовой стало плохо во время тренировки на льду
Напавший на Харитонова боец MMA рассказал свою версию конфликта
Арендному жилью в России предрекли удорожание к весне 2021 года
Мужчина нанес маску подруги на лицо, лишился бровей и закричал от боли
Определена лучшая в мире авиакомпания
Стюардесса раскрыла негигиеничный поступок Ким Кардашьян в самолете
Новости партнеров
Прослушать новость

На Украине Зеленского призвали купить российскую вакцину от коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко призвал президента страны Владимира Зеленского приобрести российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, украинскому лидеру следует дать соответствующие распоряжения правительству либо о закупке готовой вакцины, либо о приобретении у Москвы технологии для самостоятельного производства.

Пешко считает, что производство российской вакцины на фармацевтических предприятиях Украины сможет оказать помощь здравоохранению государства, спасти жизни людей, а также поспособствовать развитию фармакологической индустрии, появлению новых рабочих мест и повышению зарплат.

«Европейский союз, несмотря на режим санкций против РФ, может себе позволить разрешить использование российской вакцины на своей территории. Эту вакцину закупают такие страны, как Израиль, ОАЭ, Саудовская Аравия, Венгрия, Бразилия, Китай, Южная Корея, Турция, Индия. Почему же Украина не готова поставить жизнь человека выше политики?» — написал Пешко.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал об интересе десятков стран к российским вакцинам от коронавируса. По словам главы государства, многие «уже выразили желание наладить кооперацию по поставкам и по совместному производству этих препаратов». Президент России также заявил, что свободный доступ к вакцинации должны иметь граждане всех государств.

К настоящему моменту в стране зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел «Спутник V». 14 октября российский лидер объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин и Нетаньяху обсудили возможность поставки российской вакцины в Израиль
Ученый назвал ключевую особенность российской вакцины от COVID-19
Путин рассказал об интересе десятков стран к российским вакцинам от коронавируса
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0113 ноября

Особенности национальной трагедии

Поражение в Карабахе стало ударом для Армении. Как изменилась страна после капитуляции?
23:4616 ноября

Бывший генпрокурор Украины выразил опасения из-за возможной мести Байдена

22:5316 ноября

Президент Армении призвал передать власть правительству национального согласия

22:5416 ноября

Главу МИД Армении уволили

Бывший СССР00:0211 ноября

Ключ к Карабаху

Азербайджан отбил у Армении город Шуши. Почему две страны воюют за него уже сто лет?
19:3816 ноября

В Киеве заминировали здание администрации

17:5916 ноября

На Украине предпринимателям предложили устроиться работать санитарами

16:5516 ноября

Белоруссия призвала Польшу в кратчайшие сроки выдать создателя Nexta

Бывший СССР00:02 5 ноября

«Подбежал к раненому, а в нас гранату бросили»

Протестующие белорусские врачи — о борьбе с пытками, репрессиями и коронавирусом
16:3816 ноября

Жена бывшего президента Армении попала в реанимацию

16:2216 ноября

В Казахстане построят завод по производству российской вакцины от коронавируса

16:0616 ноября

МВД Белоруссии насчитало 700 задержанных на акциях протеста

Россия
Сам построил — сам сноси
Как Москва борется с самостроем
«Жена-мусульманка уже не гарантия счастья»
 
«Температура плясала как неугомонная»
Чего ждать, если заразишься COVID-19: дневник российского пациента из «красной зоны»
Все материалы
Мир
Глава Пентагона обсудил с генсеком НАТО «российскую угрозу»
«Я готов был отдать все деньги»
В Китае ежегодно похищают тысячи детей. Кому их продают и сколько на этом зарабатывают?
Трамп заявил о беспрецедентных нарушениях Конституции на выборах президента
Реджеп ЭрдоганИ целого моря мало
Турция бросает вызов Европе. Зачем Эрдоган разжигает конфликт с Грецией в Средиземном море?
Умер глава МИД Сирии
Уйти по-американски
Трамп проигрывает выборы, но не сдается. Что ждет его дальше?
Трамп заявил о своей роли в успешном запуске Crew Dragon
Все материалы
Бывший СССР
«Подбежал к раненому, а в нас гранату бросили»
Протестующие белорусские врачи — о борьбе с пытками, репрессиями и коронавирусом
Борьба на истощение
Лукашенко впервые назвал протестующих рабочих террористами. Чего он добивается?
Пан или провал
США взялись за решение карабахского вопроса. Способен ли Трамп остановить войну на Кавказе?
Революция по-быстрому
Киргизы сменили власть за десять дней. Почему в республике так легко совершить переворот?
Все материалы
Экономика
Число получателей пособий по безработице выросло в пять раз
Прокачались
Россия пережила множество кризисов. Как она научилась не бояться падения цен на нефть?
«Роснефть» и лицей «Сириус» объявили набор в программу «Роснефть-классов»
Россиян стали чаще увольнять
На грани
Бедность снова стала угрозой для всего мира. Как с ней справится Россия?
Российская компания добилась компенсации от США
«Инновации приведут к большим переменам в лесном бизнесе»
Глава совета директоров «Приангарского ЛПК» об экономике лесной отрасли
Все материалы
Силовые структуры
Стало известно о попытке жены мэра Томска избавиться от 1,3 миллиарда рублей
«Убили тюремщика и сбежали»
В 90-х воровские бунты прокатились по всей России. Как их усмирял тюремный спецназ?
Российская полиция собралась выявлять серийных преступников с помощью нейросети
Опубликовано видео следственного эксперимента с убийцей 11-летней россиянки
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Под Екатеринбургом задержали убийцу 11-летней девочки
«Пытали, зарезали и забрали товар»
 
Все материалы
Наука и техника
Найден способ предотвратить осложнения от коронавируса
«Приблизим час нашего торжества»
 
Samsung представила рекордный процессор
Армянские Су-30 назвали бесполезными в войне с Азербайджаном
Коронавирус стал менее опасным и лучше излечимым
Все материалы
Спорт
Бойца MMA Харитонова избили
«У него кирпичи вместо кулаков!»
Как самый грязный бой в истории бокса довел бойцов до тюрьмы и самоубийства
«Барселона» лишится десятков миллионов евро с уходом Месси
Десятки звезд поддержали Артема Дзюбу после скандала с интимным видео
Но футболист потерял место в сборной России и капитанскую повязку в «Зените»
Новый Хабиб предложил «полетать» чемпиону UFC Адесанье
Партнерский материал
«Эль-класико» по-британски
«Манчестер Сити» против «Ливерпуля»: на кого ставить, когда матч и где смотреть
Футболиста АПЛ арестовали по подозрению в изнасиловании
Все материалы
Культура
Сын Джигарханяна опубликовал последнее фото отца
Тела в выгодном свете
Американский фотограф по-новому взглянул на обнаженное тело. Его снимками восхищается весь мир
Сын Джигарханяна заявил об «ужасном совпадении» в смерти актера
«Месяцы слабости, бессонницы и боли»
Кто рискует пострадать от коронавируса и что ждет выживших?
Умер заслуженный артист России Юрий Черкасов
«Гораздо меньше на земле армян»
Умер Армен Джигарханян: главные роли великого артиста
Анита Цой раскритиковала призыв Меладзе к бойкоту новогодних шоу
Все материалы
Интернет и СМИ
Врач усомнился в верности диагноза соведущего «Вечернего Урганта»
Опасные связи
Соцсети поселили в умах миллиардов людей тревогу, страх и депрессию. Как от этого спастись?
В СК отказались возбудить дело о доведении журналистки до самоубийства
«Это какой-то беспредел»
 
Доктор Мясников перечислил смертельно опасные способы лечения коронавируса
«Нам нужно бежать в два раза быстрее»
Как российский интернет пережил коронавирус и что ждет его дальше?
Снимки «пошлых» овощей довели телеведущих до истерики
Все материалы
Ценности
«Модный приговор» призвал россиян бросить «старинную советскую привычку» в одежде
Спустился с небес
Дональд Трамп привык к роскошной жизни, но потерял миллионы. Что осталось его семье после выборов?
Россияне потратили почти 20 миллиардов рублей за один день распродажи
«Классическая американская красавица»
Из учительницы в первую леди США: чем известна жена Джо Байдена и почему все боготворят ее стиль
Во внешнем виде Трампов и Байденов нашли отличие во взглядах на коронавирус
Видео с Ивлеевой для российского Vogue вызвало споры среди зрителей
Все материалы
Путешествия
«Боишься? Не бойся, я сам боюсь»
Человеческие кости, смертоносный ледник и древние обычаи: чем туристу заняться в Северной Осетии
Таиланд назвал условия для въезда туристов
«Он слишком хорош для этого мира!»
Одиночество, предательство и суицид: печальная история владельца самого популярного замка в Германии
Названы самые непопулярные у россиян туристические направления на Новый год
«Здесь ощущают прилив сил и бодрости»
Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
В ВОЗ дали советы путешественникам для поездок в период пандемии коронавируса
Сад земных наслаждений
Голые женщины, высохшие озера и охота хищников: как люди видят мир с высоты птичьего полета
Все материалы
Из жизни
Мужчина переболел COVID-19 и был вынужден заново учиться ходить
Лифчик помог женщине обнаружить раковую опухоль
Рыба прошлась на плавниках по дну океана и попала на видео
«Не знаю ни одного голландца, который балуется наркотиками»
История россиянки, которая переехала в Амстердам
Упавшего в горах туриста вернули к жизни через 45 минут после смерти
Оливера ЧирковичПервая пантера
Как двухметровая красотка-баскетболистка попала в банду, награбила миллионы и сбежала из тюрьмы
Все материалы
Audi SQ2 обновился и стал медленнее
Уникальные модели Jeep, которые не стали запускать в серию
Внедорожники, которые рвутся в будущее, но не хотят расставаться с прошлым
Honda показала ещё один электрический кроссовер
10 моделей Lexus, которых никогда не было
Ловкость рук, фотошоп и никакой магии
Toyota представила грузопассажирскую версию электрического ProAce Verso
Видео: как превратить металлолом обратно в Renault Logan?
Как оживить самый убитый в России Renault Logan, который растащили мародеры?
Названы цены и комплектации обновленного Kia Rio X для России
Все материалы
Дом
Обозначен срок снижения спроса на жилье в России
Дверь в никуда
В России продлили льготную ипотеку. Чем сейчас опасна покупка квартиры?
Определены быстро дорожающие типы квартир в Москве
Голова кругом
Зачем в мире строят круглые дома, отели и острова?
Российский ветеран подарил квартиру внучке и оказался под угрозой выселения
Операция «Ликвидация»
В уникальной усадьбе жили Романовы и дед Путина. Теперь ее сносят втайне от всех
Порноактер-гей испортил соседям жизнь
Все материалы
Нацпроекты
«Дым труб — дыхание Советской России»
CCCР убивал природу. Как ему пытались помешать отчаянные одиночки?
«Причины плохой старости идут из детского возраста»
Россияне начинают стареть раньше всех в Европе. Как это исправить?
«Вышел на улицу — и умер»
Россияне вдвое чаще европейцев гибнут от болезней сердца. Как их спасти?
«Тюрьма, наркотики, пьяные драки — они не доживают до 40 лет»
В России тысячи приемных детей возвращают в детдома. Почему без семьи почти все они обречены?
Все материалы