Россия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Путин наградил орденами Мужества членов экипажа сбитого Азербайджаном вертолета
Назван вероятный наследник Джигарханяна
Стало известно о планах Заворотнюк вернуться на телевидение
В России допустили «блицкриг» Украины в Крыму с турецкими Bayraktar TB2
Раскрыта причина появления Трампа в фильме «Один дома 2»
Путин заявил о рисках после выхода США из ракетного договора
Раскрыта судьба наследства Джигарханяна
Кулачный бой завершился рекордным нокаутом на третьей секунде
Валерий Меладзе призвал артистов к бойкоту новогодних программ
Новости партнеров

Путин рассказал об интересе десятков стран к российским вакцинам от коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Президент России Владимир Путин рассказал об интересе десятков стран к российским вакцинам от коронавируса, его слова передает «Интерфакс».

По словам главы государства, «десятки стран уже выразили желание наладить кооперацию по поставкам и по совместному производству этих препаратов». «Убеждены, что свободный доступ к вакцинации должны иметь граждане всех государств», — сказал президент.

Путин напомнил, что в стране «разработана и применяется, уже используется первая в мире вакцина против коронавируса "Спутник V"». «Недавно у нас зарегистрирована вторая вакцина "ЭпивакКорона, на подходе третья», — добавил он.

Глава государства также сообщил, что уже свыше миллиона российских тестов направлены более чем в 40 стран мира, а также подчеркнул, что Россия «готова и далее предоставлять партнерам российские тест-системы, реагенты для диагностики коронавируса, в том числе, на безвозмездной основе».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России снизили цену на препараты для лечения коронавируса в четыре раза
Минздрав оценил эффективность российских вакцин от COVID-19
Хакеров из России обвинили в атаке на разработчиков вакцины от коронавируса