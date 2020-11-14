Президент России Владимир Путин рассказал об интересе десятков стран к российским вакцинам от коронавируса, его слова передает «Интерфакс».

По словам главы государства, «десятки стран уже выразили желание наладить кооперацию по поставкам и по совместному производству этих препаратов». «Убеждены, что свободный доступ к вакцинации должны иметь граждане всех государств», — сказал президент.

Путин напомнил, что в стране «разработана и применяется, уже используется первая в мире вакцина против коронавируса "Спутник V"». «Недавно у нас зарегистрирована вторая вакцина "ЭпивакКорона, на подходе третья», — добавил он.

Глава государства также сообщил, что уже свыше миллиона российских тестов направлены более чем в 40 стран мира, а также подчеркнул, что Россия «готова и далее предоставлять партнерам российские тест-системы, реагенты для диагностики коронавируса, в том числе, на безвозмездной основе».