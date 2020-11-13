Мир
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Кончаловский отреагировал на выдвижение своего фильма на «Оскар»
Ковальчук захотел миллион долларов за игру в КХЛ
Новую рекламу «Макдоналдса» раскритиковали и назвали «угнетающей»
Женщина пришла на пластику носа и осталась без части уха
«Газпром» рассказал о планах по «Северному потоку-2»
Лукашенко отказался передавать власть преемнику
Женщине в сознании провели операцию на открытом мозге 
Стало известно о новом плане Украины в Донбассе
В PlayStation 5 обнаружена первая ошибка
Новости партнеров

Хакеров из России обвинили в атаке на разработчиков вакцины от коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Компания Microsoft обвинила хакеров из России и Северной Кореи в атаке на разработчиков вакцины от коронавируса. Вице-президент фирмы в области безопасности и доверия клиентов Том Берт написал об этом в блоге на сайте фирмы.

«За последние месяцы мы засекли кибератаки трех связанных с государствами акторов против семи крупных компаний, занятых исследованием вакцины и средств лечения от COVID-19», — заявил Берт.

По его словам, целью хакеров стали фармацевтические компании и фирмы, разрабатывающие вакцины, из Канады, Франции, Индии, Южной Кореи и США. За нападениями якобы стояла группа под названием Strontium (также известная как Fancy Bear) и две северокорейские группы, названные им Zinc и Cerium.

Берт рассказал, что большая часть атак была пресечена средствами, встроенными в продукты Microsoft.

В конце октября сообщалось, что группа Fancy Bear пыталась повлиять на выборы в США, атаковав Демократическую партию.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Хакеров ГРУ» снова обвинили в атаке на Демпартию США
Евросоюз ввел санкции против ГРУ за хакерские атаки на бундестаг
ЕС ввел санкции против россиян из-за кибератак