Евросоюз ввел санкции против ГРУ за хакерские атаки на бундестаг

Евросоюз и Великобритания ввели санкции против подразделения и сотрудников Главного управления Генштаба Вооруженных сил России (ГРУ) за хакерские атаки на бундестаг в 2015 году. Об этом сообщает сайт Евросовета и РИА Новости.

Под новые ограничения попали 85-й главный центр спецопераций ГРУ, глава управления Игорь Костюков и сотрудник, подозреваемый в проведении самой атаки, Дмитрий Бадин. Санкции состоят из запрета на въезд и замораживания активов.

8 мая немецкие следователи заявили, что за взломом электронной почты канцлера Германии Ангелы Меркель в 2015 году стояли российские хакеры. Отмечалось, что в руки военной службы России попали ее письма из парламентского бюро начиная с 2012 года. Известно, что атака на сети произошла во время празднования в бундестаге 70-й годовщины окончания Второй мировой войны.

5 мая Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест Дмитрия Бадина. По ее версии, в апреле 2015 года именно он в составе хакерской группировки Fancy Bear, которая, как утверждается, принадлежит ГРУ, взломал компьютерные сети бундестага.

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