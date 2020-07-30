ЕС ввел санкции против россиян из-за кибератак

Евросоюз ввел санкции против граждан России и Китая в связи с кибератаками. Об этом сообщает ТАСС.

Под ограничительные меры попали четверо россиян, а также Главный центр спецтехнологий Генерального штаба ВС РФ. Всего санкции коснулись шестерых физических лиц и трех юридических.

«Эти лица и организации или органы несут ответственность, оказывают поддержку или были вовлечены в кибератаки или попытки кибератак, включая попытку кибератаки против ОЗХО и кибератаки, публично известные как WannaCry и NotPetya, а также операция Cloud Hopper», — приводит агентство цитату из Официального журнала ЕС.

О том, что санкции в связи с предполагаемыми кибератаками со стороны России обсуждаются в ЕС, стало известно 20 июля.

5 мая Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест Дмитрия Бадина, которого подозревают в хакерской атаке на бундестаг в интересах разведывательных служб России. По их версии, в апреле 2015 года он в составе хакерской группировки Fancy Bear, которая, как утверждается, принадлежит ГРУ, взломал компьютерные сети бундестага.