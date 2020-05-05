Власти Германии выдали ордер на арест россиянина за хакерскую атаку

Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест россиянина, которого подозревают в хакерской атаке на Бундестаг в интересах разведывательных служб России. Об этом сообщает немецкая газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники.

По информации издания, следователи собрали доказательства на 29-летнего Дмитрия Бадина. По их версии, в апреле 2015 года он в составе хакерской группировки Fancy Bear, которая, как утверждается, принадлежит ГРУ, взломал компьютерные сети Бундестага.

В Германии предполагают, что Бадин использовал специально разработанную вредоносную программу под названием «VSC.exe» для взлома паролей и проникновения в IT–систему германского парламента.

В публикации также делается акцент на том, что ФБР уже два года разыскивает Бадина из-за атаки на Всемирное допинговое агенство (WADA) и манипуляции в ходе президентских выборов в США в 2016 году.

Однако издание напоминает, что срок давности совершения этого преступления, хакерской атаки на Бундестаг, истекает через несколько недель.

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