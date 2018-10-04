Высланных из Нидерландов россиян обвинили в атаках на США

Названы имена семерых россиян, которых США в четверг, 4 октября, обвинили в кибератаках. Об этом говорится на сайте американского Минюста.

Речь идет о Дмитрие Бадине, Артеме Малышеве, Алексее Минине, Алексее Моренце, Евгении Серебрякове, Олеге Сотникове и Иване Ермакове. Всех их называют российскими офицерами, сотрудниками Главного управления Генерального штаба России (бывшее ГРУ).

Четверо из них — Минин, Моренец, Серебряков и Сотников — была ранее 4 октября обвинены Нидерландами в попытке совершить кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Остальные трое в июле получили от США заочное обвинение во вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году.

Как говорится в заявлении Минюста, мужчины обвиняются во взломах компьютеров, использовании мошеннических схем, краже личных данных и отмывании денег. Свою деятельность они вели примерно с декабря 2014 года и как минимум по май 2018-го.

Указывается, что они вступили в сговор и проводили постоянные кибератаки, которые затрагивали физических и юридических лиц в США, а также компании и международные организации по всему миру. Среди целей указываются в том числе ядернаякомпания Westinghouse Electric Company и химическая лаборатория а Гааге. Среди целей была публикация похищенных данных в целях дезинформации и дискредитации в том числе официальных лиц и спортсменов.

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