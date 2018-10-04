Опубликованы фотографии высланных из Нидерландов «сотрудников ГРУ»

В сети появились фотографии четырех мужчин, депортированных из Нидерландов из-за подозрений в работе на российскую разведку. Их публикует газета The Guardian.

На снимке, который был в распоряжении голландской полиции, предполагаемые российские разведчики запечатлены в аэропорту Амстердама. Также обнародованы фотографии российских паспортов, по которым мужчины въехали в страну.

Сообщаются и имена высланных из страны мужчин, передает NOS. Это Алексей Сергеевич Моренец, Евгений Михайлович Серебряков, ​Олег Михайлович Сотников и Алексей Валерьевич Минин. Первые два считаются непосредственно киберспециалистами, последние якобы осуществляли «разведывательную поддержку».

Изображения и имена появились после того, как министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила о предотвращении российской кибератаки в апреле этого года. По ее словам, россиян арестовали 13 апреля неподалеку от штаб-квартиры Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге. Они находились в припаркованной машине, начиненной аппаратурой для слежения. Операцию по их поимке Нидерланды проводили совместно с британской разведкой.

В этот момент в лаборатории ОЗХО исследовали образцы яда, которым в марте этого года были отравлены в Солсбери Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Одновременно там находились образцы химического оружия, использованного в сирийской Думе.

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