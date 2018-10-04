Министр обороны Нидерландов сообщила об атаке российских хакеров

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что власти страны предотвратили атаку российских хакеров. По ее словам, страна выслала четырех российских разведчиков. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Выступая на пресс-конференции в Гааге, Бейлевелд призвала Россию прекратить «кибератаки с целью подрыва западных демократий». Согласно ее заявлению, четверо россиян прибыли в Нидерланды 10 апреля 2018 года и были пойманы со шпионским оборудованием в отеле неподалеку от штаб-квартиры Организации по запрещению химического оружия (ОХЗО).

По словам министра, в этот момент в лаборатории ОХЗО исследовали образцы яда, которым в марте этого года были отравлены в Солсбери Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Одновременно там находились образцы химического оружия, использованного в сирийской Думе.

Предполагаемых шпионов арестовали и депортировали из страны 13 апреля.

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