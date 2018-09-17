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Швейцария потребовала от России перестать за ней шпионить

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Швейцария потребовала от России прекратить разведывательную деятельность на своей территории. Об этом говорится в официальном заявлении МИД страны, передает Reuters.

Дипломатическое ведомство трижды в этом году вызывало российского посла. Причиной стало недовольство властей тем, что на территории страны проводятся незаконные операции по слежке за швейцарскими объектами, в частности, лабораториями, в которые проходят проверки химического оружия.

16 сентября газета Tages Anzeiger со ссылкой на швейцарские спецслужбы сообщила, что каждый четвертый россиянин в стране — шпион. В российском посольстве такие обвинения назвали безосновательными, а саму статью — политическим заказом, передавало РИА Новости.

13 сентября сообщалось, что в марте европейские спецслужбы арестовали в Нидерландах двух россиян, якобы собиравшихся выкрасть данные из химической лаборатории в Швейцарии. В ней, в частности, проходило исследование образцов нервно-паралитического вещества, которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в британском Солсбери, а также образцов химических веществ, применявшихся в Сирии.

Обстоятельства задержания и личности подозреваемых не раскрываются. По данным агентства, в операции по задержанию предполагаемых шпионов участвовали швейцарские, нидерландские и британские спецслужбы.

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