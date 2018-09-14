Россиян поймали за попытку шпионить за швейцарской химлабораторией

Два агента российских спецслужб, арестованных в Нидерландах и высланных из страны весной этого года, предположительно, собирались получать данные из химической лаборатории в Швейцарии. Об этом пишет газета Tages Anzeiger.

Лаборатория Spiez занимается изучением образцов химических веществ, применявшихся в Сирии, а также нервно-паралитического вещества, которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в британском Солсбери в марте.

Ранее о высылке россиян не сообщалось. Их личности и обстоятельства, при которых их арестовали также не разглашаются. Отмечается, что арест был частью более масштабной операции, направленной на сдерживание нескольких европейских разведывательных служб. По словам представителя Спецслужб Швейцарии (NDB) Изабель Грабер, власти Швейцарии были в курсе событий, а NDB «активно сотрудничала с голландскими и британскими коллегами».

В Службе внешней разведки это сообщение комментировать отказались, передавало РИА Новости.

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