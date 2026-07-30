Воспитательницу российского детсада обвинили в нападении на двухлетнюю девочку

В Абинске воспитательницу детсада обвинили в нападении на двухлетнего ребенка

В Абинске 23-летнюю воспитательницу детского сада обвинили в том, что она разбила губу двухлетней девочке. О нападении на ребенка сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По словам родителей ребенка, воспитательница якобы зачастую жестоко обращалась с детьми. В последний раз она ударила их дочь так, что та порвала губу о свои зубы.

Родители утверждают, что 23-летняя сотрудница — дочь воспитательницы из той же группы. После жалобы она была уволена, однако мать продолжила работать.

Ранее стало известно, что в Красноярске оступившаяся прохожая набросилась на пытавшуюся помочь ей встать восьмилетнюю девочку и начала ее душить. На опубликованных кадрах видна лежащая на асфальте и закрывающая лицо руками девочка, над которой стоит на коленях взрослая женщина.