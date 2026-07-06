Упавшая россиянка набросилась на захотевшую помочь восьмилетнюю девочку и попала на видео

В Красноярске оступившаяся прохожая напала на пытавшуюся помочь ей девочку

В Красноярске оступившаяся прохожая набросилась на пытавшуюся помочь ей встать восьмилетнюю девочку и начала ее душить. Происшествие попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видна лежащая на асфальте и закрывающая лицо руками девочка, над которой стоит на коленях взрослая женщина. В конфликт вмешиваются очевидцы, после чего заплаканный ребенок встает и отбегает к подругам.

Как выяснили журналисты, инцидент произошел после того, как прохожая оступилась на деревянных мостках, установленных в месте проведения ремонтных работ, и упала. Проходившие рядом школьницы предложили женщине помощь, после чего она набросилась на одну из них, ударила по лицу, повалила на землю и начала душить.

По словам соседей нападавшей, это уже не первый случай ее нападения на людей.

Ранее взрослый мужчина напал на девочку в городе Камень-на-Оби. Известно, что прохожий схватил ребенка за волосы. Причина его поведения не сообщается.