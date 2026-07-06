Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:17, 6 июля 2026Россия

Упавшая россиянка набросилась на захотевшую помочь восьмилетнюю девочку и попала на видео

В Красноярске оступившаяся прохожая напала на пытавшуюся помочь ей девочку
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Красноярске оступившаяся прохожая набросилась на пытавшуюся помочь ей встать восьмилетнюю девочку и начала ее душить. Происшествие попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видна лежащая на асфальте и закрывающая лицо руками девочка, над которой стоит на коленях взрослая женщина. В конфликт вмешиваются очевидцы, после чего заплаканный ребенок встает и отбегает к подругам.

Как выяснили журналисты, инцидент произошел после того, как прохожая оступилась на деревянных мостках, установленных в месте проведения ремонтных работ, и упала. Проходившие рядом школьницы предложили женщине помощь, после чего она набросилась на одну из них, ударила по лицу, повалила на землю и начала душить.

По словам соседей нападавшей, это уже не первый случай ее нападения на людей.

Ранее взрослый мужчина напал на девочку в городе Камень-на-Оби. Известно, что прохожий схватил ребенка за волосы. Причина его поведения не сообщается.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о поражении боеприпасов с ураном под Киевом

    Арестованный на видео показал расправу над 12-летней школьницей в российском регионе

    Раскрыты подробности о подорвавшемся на мине в центре российского города чиновнике

    Психологи и психиатры рассказали о самых страшных ментальных заболеваниях

    СВР России обвинила Британию в ударе по Музею обороны Севастополя

    Раскрыты детали о свадебном платье Тейлор Свифт

    В Подмосковье осудят маньяка-убийцу спустя 20 лет после совершения преступлений

    Трамп и Эрдоган обсудят возобновление переговоров по Украине

    В городе нашли гнездо динозавра

    В Киеве назвали ночной удар ВС России самым худшим

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok