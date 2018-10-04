Россия отреагировала на обвинения Нидерландов

Обвинения Нидерландов о попытке России провести хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) — это «западная шпиономания», которая набирает обороты. Об этом сообщил РИА Новости источник в российском МИД.

«Никаких атак не было и быть не может. Это не имеет никакого отношения ни к Конвенции по запрещению химического оружия, ни к организации. Это имеет отношение к общей, дошедшей до предела, мракобесной политике со стороны некоторых государств Запада», — заявил собеседник агентства.

Он пояснил, что Россия входит во все структуры организации, у нее есть доступ к необходимым документам, поэтому взламывать что-либо нет необходимости. «Это очередная глупость», — указал источник.

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Ранее 4 октября министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила о предотвращении российской кибератаки. По ее словам, четверых россиян арестовали 13 апреля неподалеку от штаб-квартиры ОЗХО в Гааге. Они находились в припаркованной машине, начиненной аппаратурой для слежения, позднее их депортировали. Появились также имена и фотографии мужчин, которых называют российскими военными разведчиками.

Кроме того, глава Минобороны сообщила, что Россия попыталась выкрасть файлы о расследовании катастрофы малайзийского «Боинга» над Донбассом.

После озвученных обвинений глава британского Форин-офиса Джереми Хант заявил, что такие данные «развеивают все сомнения» относительно причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, передает Reuters.

Скрипали были найдены в бессознательном состоянии в сквере британского города Солсбери 4 марта. Власти королевства заявили, что их пытались отравить с помощью нервно-паралитического вещества класса «Новичок», разработанного в Советском Союзе. Москва все обвинения в причастности к произошедшему отвергла.

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