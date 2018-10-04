США пожелали наказать Россию

Россия должна понести ответственность за попытку совершить кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, передает Reuters.

По его словам, попытка взлома показывает пренебрежение России международными нормами. Он добавил, что все вовлеченные в произошедшее государства могут в ответ принять в отношении Москвы разнообразные меры.

Глава британского Форин-офиса Джереми Хант также заявил, что данные о намерении атаковать ОЗХО «развеивают все сомнения» относительно причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. «Российское правительство должно знать: если они подобным образом нарушают международное законодательство, то столкнутся с последствиями. Они будут разоблачены, и люди увидят российские власти, какими они есть — организацией, которая пытается взрастить нестабильность в мире», — сказал он.

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Ранее 4 октября министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила о предотвращении российской кибератаки. По ее словам, четверых россиян арестовали 13 апреля неподалеку от штаб-квартиры ОЗХО в Гааге. Они находились в припаркованной машине, начиненной аппаратурой для слежения, позднее их депортировали. Появились также имена и фотографии мужчин, которых называют российскими военными разведчиками.

Кроме того, глава Минобороны сообщила, что Россия попыталась выкрасть файлы о расследовании катастрофы малайзийского «Боинга» над Донбассом.

В российском МИД подобные обвинения отвергли и назвали «западной шпиономанией» и мракобесием.

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