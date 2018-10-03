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Путин возжелал окончания мракобесия

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин пожелал окончания мракобесия с ситуацией вокруг якобы вмешательства Москвы в американские выборы. Об этом он заявил на пленарной сессии «Российской энергетической недели», передает РИА Новости.

«Хочу, чтобы мракобесие закончилось, связанное с мнимым вмешательством Российской Федерации в предвыборную кампанию Соединенных Штатов. Чтобы наконец элиты американские успокоились, разобрались в конце концов между собой», — сказал глава государства.

По его словам, было бы хорошо, чтобы в США так же, «как на нефтяном рынке, установилось равновесие и определенный баланс здравого смысла и общенациональных интересов». Путин добавил, что выборы и «внутриполитические дрязги» в США не должны негативно влиять на отношения между Москвой и Вашингтоном, а также на ситуацию в мире.

Ранее заместитель помощника главы Пентагона по вопросам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер заявила, что США готовы использовать свои наступательные и оборонительные кибервозможности в интересах НАТО и для противостояния агрессивным действиям России в сети.

США неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь Трампу победить на выборах. В частности, в июне спецслужбы выдвинули заочное обвинение 12 российским разведчикам. По данным спецслужб США, российская разведка использовала две хакерские группировки — Fancy Bear и Cozy Bear — для взлома серверов Демократической партии. Российская сторона отвергает обвинения в причастности ко взломам.

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