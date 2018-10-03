США предложат НАТО свое кибероружие

США готовы использовать свои наступательные и оборонительные кибервозможности в интересах НАТО и для противостояния России. Об этом заявила заместитель помощника главы Пентагона по вопросам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер, передает Reuters.

«Мы официально объявим [в ближайшее время], что США готовы предложить НАТО свои кибервозможности, если об этом попросят», — заявила она. По словам Уилбаргер, это будет главным образом послание для Москвы, которая должна понять, что альянс способен противостоять агрессивным российским действиям в сети. Она также добавила, что такой шаг поможет в разработке более согласованной киберполитики блока.

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В сентябре Пентагон издал первую стратегию по обеспечению кибербезопасности при администрации президента Дональда Трампа. В ней Россия названа одной из главных киберугроз.

В августе о том, что Москва представляет угрозу странам по всему миру заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. В июне спецслужбы выдвинули заочное обвинение 12 российским разведчикам. По данным спецслужб США, российская разведка использовала две хакерские группировки для взлома серверов Демократической партии.

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