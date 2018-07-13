В США российским разведчикам предъявили обвинения во вмешательстве в выборы

США предъявили заочные обвинения 12 российским разведчикам по делу о вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году. Об этом объявил первый заместитель министра юстиции США Род Розенштейн, сообщает Reuters.

Все они обвиняются в организации кибератак с целью кражи документов для их последующей публикации. Отмечается, что россияне в том числе устанавливали специальное программное обеспечение на компьютеры, чтобы следить за пользователями и читать их переписку.

Среди псевдонимов, использовавшихся хакерами, называются DCLeaks и Guccifer 2.0. Указывается, что для сохранения анонимности разведчики использовали сеть компьютеров по всему миру и платили криптовалютой.

В пресс-релизе Министерства юстиции указаны имена обвиняемых. По информации ведомства, это сотрудники военной разведки (Главного управления Генштаба ВС России, более известного как ГРУ) Виктор Нетыкшо, Борис Антонов, Дмитрий Бадин, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Сергей Моргачев, Николай Козачек, Павел Ершов, Артем Малышев, Александр Осадчук, Алексей Потемкин и Анатолий Ковалев.

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Тему предполагаемого вмешательства России в американские выборы на встрече с российским лидером Владимиром Путиным намерен поднять президент США Дональд Трамп. Переговоры пройду 16 июля в Хельсинки.

США неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь Трампу победить. По предположениям представителей американских властей, российские хакеры взломали серверы Национального комитета Демократической партии, а также партийного комитета по выборам в Конгресс. Высказывались и подозрения, что Россия могла пытаться повлиять на процесс голосования путем взлома счетных машин. Москва все обвинения последовательно опровергала. Кроме того, Путин заявлял, что США постоянно вмешиваются в российские выборы.

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