Главную угрозу миру от встречи Путина и Трампа увидели в самом Трампе

Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может иметь тяжелые последствия из-за самоуверенной манеры американского лидера вести переговоры. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники в американском политическим истеблишменте.

Материалы по теме Этот неловкий момент Встреча Путина с Трампом и сорвалась, и состоялась

Собеседники издания отметили, что «боевой подход» Трампа к внешней политике вызывает опасения союзников США. Американский президент не хочет вести переговоры с мировыми лидерами по классическим, исторически сложившимся традициям, которых придерживаются и европейские официальные лица, и американское правительство.

Вместо этого президент США «полагается на свои инстинкты и способности выстраивать личные связи с мировыми лидерами» и постоянно не согласовывает свои действия с администрацией и советниками, в том числе и по национальной безопасности, пишет The Washington Post. Так, о результатах встречи с лидером КНДР они узнали только со слов самого Трампа.

Материалы по теме Время покажет Ким Чен Ын и Трамп творят историю без участия России. А так можно было?

Кроме того, президент США раздал свой личный номер телефона мировым лидерам и ведет переговоры по неофициальным каналам связи. Переговоры такого уровня полагается планировать заранее с высокопоставленными лицами государства, затем записывать разговор, расшифровывать и передавать аналитикам для изучения и в пресс-службу для отчета перед прессой.

Вместо этого отчеты о беседах с иностранными лидерами приходится писать со слов самого Трампа, полагаясь только на его память, отмечают собеседники в Белом доме. Так, в феврале американский лидер обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо торговые отношения, но содержание их беседы американские чиновники узнали только из канадского официального пресс-релиза.

В связи с этим союзники США опасаются, что Трамп поведет себя излишне самонадеянно и по неопытности уступит Путину в вопросах, касающихся Крыма или Сирии.

Первая полноформатная встреча глав России и США без привязки к саммитам состоится в столице Финляндии Хельсинки 16 июля. Они намерены обсудить перспективы дальнейшего развития отношений Москвы и Вашингтона, а также актуальные вопросы международной повестки дня — конфликты в Сирии и на Украине и предполагаемое российское вмешательство в американские выборы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!