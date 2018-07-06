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Трамп заявил о пожизненной подготовке к встрече с Путиным

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Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что готовился к встрече с российским лидером Владимиром Путиным всю жизнь. Такие слова он произнес во время выступления перед сторонниками в американском штате Монтана, передает CNN.

«Буду ли я готов [к встрече с Путиным]? Абсолютно. Я к этому всю свою жизнь готовился», — сказал глава Белого дома.

Он также отметил, что «ладить с Россией и с другими странами — это хорошо».

Главы двух государств встретятся в столице Финляндии Хельсинки 16 июля. Они намерены обсудить перспективы дальнейшего развития отношений Москвы и Вашингтона, а также актуальные вопросы международной повестки дня. Трамп собирается поговорить с Путиным о конфликтах в Сирии и на Украине, предполагаемое вмешательство Москвы в американские выборы и другие вопросы.

Это будет первая полноформатная встреча двух президентов без привязки к саммитам. Год назад главы государств впервые встретились в Гамбурге на полях G20, а затем кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.

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