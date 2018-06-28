Раскрыты подробности о встрече Путина и Трампа

Президент Финляндии Саули Ниинистё сообщил подробности встречи лидеров России и США, которая пройдет в Хельсинки. Об этом он сообщил в четверг, 28 июня, на пресс-конференции, передает РИА Новости.

По его словам, Владимир Путин и Дональд Трамп проведут в городе всего один день, но «логистика всего визита еще будет прорабатываться». Ниинистё добавил, что пока конкретное место не выбрано: Финляндия предложит сторонам несколько вариантов, дальше договариваться будут глава МИД России и госсекретарь США.

Президент добавил, что инициатива о проведении саммита поступала от Москвы и Вашингтона. Запрос на организацию страна получила неделю назад, передает mtv.fi.

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«Думаю, что на повестке будут Сирия, Украина, также могут обсуждаться санкции», — приводит его слова ТАСС.

Ранее в Кремле сообщили, что встреча пройдет 16 июля. Ожидается, что она займет несколько часов и начнется с беседы тет-а-тет. Главы государств намерены обсудить перспективы дальнейшего развития отношений Москвы и Вашингтона, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

Договоренность о проведении саммита достигнута в ходе визита в Москву советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона 27 июня.

Путин и Трамп встречались в июле 2017 года на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге. Тогда переговоры лидеров двух стран продлились более двух часов.

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