Объявлены дата и место встречи Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки. Об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщает «Интерфакс».

Главы государств намерены обсудить перспективы дальнейшего развития отношений Москвы и Вашингтона, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

Эту информацию также подтвердили в Белом доме, передает Reuters. В американской администрации добавили, что на переговорах будут затронуты вопросы международной безопасности.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, встреча займет несколько часов и начнется с беседы тет-а-тет. Главы государств уделят особое внимание таким темам, как двусторонние отношения, урегулирование конфликта в Сирии и разоружение, также возможно принятие совместного заявления.

В то же время вице-президент США Майкл Пенс высказал мнение, что наиболее вероятными выглядят вопросы «вмешательства» России в американские выборы, экономические отношения между США и Россией и странами мира, а также ситуация на Украине и в Сирии.

Договоренность о проведении саммита достигнута в ходе визита в Москву советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона 27 июня. В российской столице посланник Белого дома встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и с президентом Путиным.

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