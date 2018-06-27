Путин примет советника Трампа

Президент России Владимир Путин в среду, 27 июня, встретится с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном в Кремле, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Такая беседа сегодня состоится», — сказал представитель Кремля.

26 июня пресс-секретарь сообщил, что российская сторона планирует обсудить с Болтоном «вопросы международной стабильности и безопасности, разоруженческую тематику, региональные проблемы, двусторонние отношения».

Отвечая на вопрос журналистов о возможности встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита в Хельсинки, Песков отметил, что пока информации об этом нет.

Газета Politico со ссылкой на информированный американский источник сообщала, что переговоры двух лидеров могут пройти в Хельсинки. Также в качестве возможного места встречи называлась Вена.

Болтон приступил к исполнению обязанностей советника президента США в апреле текущего года.

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