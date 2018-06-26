Названо новое место встречи Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп могут встретиться в Хельсинки. Об этом во вторник, 26 июня, сообщил Politico со ссылкой на источник, близкий к подготовке саммита.

Как добавляет собеседник издания, окончательное решение по финской столице еще не принято.

О Хельсинки как возможной площадке для проведения саммита сообщает и Reuters.

Ранее в качестве возможного места встречи называлась Вена. Австрийские СМИ отмечали, что лидеры государств проведут там переговоры 15 июля.

Владимир Путин и Дональд Трамп встречались в июле 2017 года на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге. Тогда переговоры лидеров двух стран продлились более двух часов.

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