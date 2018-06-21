Кремль приготовился встретить помощника президента США по нацбезопасности

Кремль ожидает, что помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон посетит Россию, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 21 июня.

«Насколько нам известно, действительно, такая поездка состоится», — сказал Песков в ответ на вопрос, ожидается ли визит Болтона в Москву.

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Болтон приступил к исполнению обязанностей помощника президента США в апреле текущего года.

Ранее в прессе появилась информация, что встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может произойти до саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля в Брюсселе. Между тем в Кремле это не подтвердили.

Президенты России и США неоднократно высказывали заинтересованность в переговорах, однако согласование проходило медленно. Путин считает переносы встречи с Трампом «последствием ожесточенной внутриполитической борьбы в США».

Впервые Трамп и Путин встречались на саммите G-20 в немецком Гамбурге летом 2017 года.

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