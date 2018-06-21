Встреча Путина и Трампа напрягла Лондон

Возможность встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в июле на территории Европы вызвала напряжение и обеспокоенность в Великобритании. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники.

Европейских политиков пугает то, что вероятная встреча глав двух государств до саммита НАТО 11 июля может негативно сказаться на приверженности Трампа Североатлантическому альянсу, а также на его предстоящем визите в Лондон 13 июля.

«Неизвестно, пройдет ли встреча Путина и Трампа до или после саммита и его визита в Британию, но для нас, конечно, было бы лучше, если бы она прошла после», — сказал источник в Уайтхолл.

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По словам другого информатора, в британском правительстве встревожены и боятся за будущее альянса. Собеседник издания отметил, что встреча до саммита — «это очень негативное событие», которое может вызвать «смятение и обеспокоенность».

Как отмечает газета, днем ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не ставит под вопрос лидерство военной мощи Британии в альянсе наравне с США, в чем ее обвинили до этого. Сообщения инсайдеров последовали после этого высказывания главы правительства.

Ранее стало известно, что Трамп, возможно, встретится с российским коллегой либо до саммита НАТО в Брюсселе 11 июля, либо после поездки в Великобританию 13 июля. В администрации Белого дома эту информацию пока не подтвердили.

О возможной встрече лидеров в Брюсселе ранее сообщали СМИ. Однако в Кремле исключили возможность проведения мероприятия до саммита Североатлантического альянса.

9 июня сообщалось, что возможным местом встречи глав двух государств станет Вена. Путин обратился к канцлеру Австрии Себастьяну Курцу с просьбой организовать переговоры с американским президентом.

Впервые Трамп и Путин встречались на саммите G-20 в немецком Гамбурге летом 2017 года.

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