Стало известно о планах Трампа встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп готов встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в июле в Европе. Об этом Bloomberg сообщил источник, близкий к администрации американского лидера.

По его данным, встреча может пройти либо до саммита НАТО в Брюсселе 11 июля, либо после поездки Трампа в Великобританию 13 июля.

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В Белом доме эту информацию комментировать отказались.

О возможной встрече лидеров в Брюсселе ранее уже сообщали СМИ. Однако в Кремле исключили возможность проведения мероприятия до саммита Североатлантического альянса.

9 июня сообщалось, что возможным местом встречи глав двух государств станет Вена. Путин обратился к канцлеру Австрии Себастьяну Курцу с просьбой организовать переговоры с американским президентом.

Впервые Трамп и Путин встречались на саммите G-20 в немецком Гамбурге летом 2017 года.

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