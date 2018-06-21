Стало известно о планах Трампа встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп готов встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в июле в Европе. Об этом Bloomberg сообщил источник, близкий к администрации американского лидера.
По его данным, встреча может пройти либо до саммита НАТО в Брюсселе 11 июля, либо после поездки Трампа в Великобританию 13 июля.
В Белом доме эту информацию комментировать отказались.
О возможной встрече лидеров в Брюсселе ранее уже сообщали СМИ. Однако в Кремле исключили возможность проведения мероприятия до саммита Североатлантического альянса.
9 июня сообщалось, что возможным местом встречи глав двух государств станет Вена. Путин обратился к канцлеру Австрии Себастьяну Курцу с просьбой организовать переговоры с американским президентом.
Впервые Трамп и Путин встречались на саммите G-20 в немецком Гамбурге летом 2017 года.