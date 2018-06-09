В Кремле подтвердили возможное место встречи Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп планируют встретиться в Вене. Это подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Вы знаете, что саму необходимость проведения такой встречи оба президента обсуждали в ходе последнего телефонного разговора. В том числе, что и Вена может стать таким городом», — сказал он.

Пресс-секретарь отметил, что для встречи двух президентов рассматриваются разные города. Песков подтвердил, что возможную встречу в Вене Путин обсуждал с канцлером Австрии Себастьяном Курцом. Каких-либо конкретных договоренностей о двусторонней встрече пока нет, добавил представитель Кремля.

Ранее о возможной встрече Путина и Трампа в Вене сообщил The Wall Street Journal. Издание со ссылкой на высокопоставленного чиновника отмечало, что эта встреча может пройти летом.

Информация о том, что Белый дом планирует провести встречу Трампа с Путиным, появилась в американской прессе 2 июня. Между тем за неделю до этого помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что подготовка встречи двух лидеров пока не продвигается.

Первые переговоры президентов состоялись 7 июля 2017 года во время саммита G20.

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