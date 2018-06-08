Путин придумал место для встречи с Трампом

Президент России Владимир Путин обратился к канцлеру Австрии Себастьяну Курцу с просьбой организовать его встречу с американским лидером Дональдом Трампом этим летом. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

По словам источника издания, Путин озвучил свою просьбу во время официального визита в Вену. Курц пообещал обратиться к Трампу с предложением организовать встречу.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, Австрия довела до сведения Соединенных Штатов намерение принять на своей территории встречу президентов США и России. Американская администрация пока не приняла решение по этому поводу.

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2 июня в американской прессе появилась информация о том, что Белый дом планирует провести встречу Трампа с Путиным. Между тем за неделю до этого помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что подготовка встречи двух лидеров пока не продвигается.

20 марта Трамп позвонил Путину, чтобы поздравить его с переизбранием на должность главы государства. Кроме того, они обсудили сирийскую проблему и украинский кризис, а также договорились о развитии дальнейших двусторонних контактов, в том числе с учетом изменений в руководстве Госдепартамента США. Особое внимание президенты уделили проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне.

Первые переговоры президентов состоялись 7 июля 2017 года во время саммита G20.

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