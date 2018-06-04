Путин раскрыл причину переносов встречи с Трампом

Российский президент Владимир Путин прокомментировал причину переносов встречи с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью главы государства австрийскому телеканалу ORF.

«Это нужно спросить у наших коллег из Соединенных Штатов. На мой взгляд, это последствие ожесточенной внутриполитической борьбы в США», — заявил Путин.

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2 июня в американской прессе появилась информация о том, что Белый дом планирует провести встречу Трампа с Путиным. Между тем за неделю до этого помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что подготовка встречи двух лидеров пока не продвигается.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя 4 мая этот вопрос, отмечал, что конкретных шагов по подготовке встречи президентов России и США нет.

20 марта Трамп позвонил Путину, чтобы поздравить его с переизбранием на должность главы государства. Помимо этого, они обсудили сирийскую проблему и украинский кризис, а также договорились о развитии дальнейших двусторонних контактов, в том числе с учетом изменений в руководстве Госдепартамента США. Особое внимание президенты уделили проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне.

Первые переговоры президентов состоялись 7 июля 2017 года во время саммита G20.

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