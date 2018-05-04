Песков заявил об отсутствии ясности в вопросе встречи Путина и Трампа

Конкретных шагов по подготовке встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС в пятницу, 4 мая.

«Ясности до сих пор не наступило, каких-то субстантивных контактов на этот счет нет, несмотря на то, что президенты России и США условились поручить министру иностранных дел РФ и госсекретарю США вступить в контакт», — сказал Песков.

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24 апреля американский посол Джон Хантсман заявил, что Дональд Трамп хочет лично взаимодействовать со своим российским коллегой. По его словам, Трамп неоднократно заявлял, что стремится к более эффективным отношениям Москвы и Вашингтона.

20 марта Трамп позвонил Путину, чтобы поздравить его с переизбранием на должность главы государства. Помимо этого, они обсудили сирийскую проблему и украинский кризис, а также договорились о развитии дальнейших двусторонних контактов, в том числе с учетом изменений в руководстве Госдепартамента США. Особое внимание президенты уделили проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне.

В декабре 2017-го Путин заявил, что они с Трампом могли бы перейти на «ты». Президент России также выразил надежду, что у американского коллеги будет возможность наладить контакты с Москвой.

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