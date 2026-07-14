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16:27, 14 июля 2026Россия

В России 65-летнего преподавателя колледжа уволили за подарок 16-летней студентке

Mash: В Челябинске уволили преподавателя колледжа, подарившего студентке презервативы
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Purple Anvil / Shutterstock / Fotodom

В Челябинске преподавателя одного из местных колледжей уволили, после того как он подарил 16-летней студентке презервативы и календарик для отслеживания менструального цикла, а также пожелал не забеременеть. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, 65-летний полковник, преподававший предмет «Специальная техника», заявил ученице, что «такая красивая и умная не должна залететь». После этого студентка обратилась к руководству учебного заведения.

По итогам проверки комиссия признала поступок мужчины аморальным. Сам преподаватель все отрицает. Он утверждает, что ничего не дарил девушке, а просто провел с ней беседу перед ее поездкой в воинскую часть. Россиянин попытался оспорить увольнение в суде, однако проиграл иск.

Ранее в Екатеринбурге неизвестный развесил на кладбище фотографии 23-летней девушки, которую преследует уже два года. Все это время анонимный аккаунт публиковал в соцсетях угрозы в адрес девушки, а также писал ее знакомым, что обольет россиянку кислотой.

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