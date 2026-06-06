Сталкер начал угрожать российской студентке и развешивать ее фото на могилах

В Екатеринбурге сталкер начал угрожать студентке убийством и молиться за ее упокой

В Екатеринбурге неизвестный уже два года угрожает 23-летней Елизавете через ее друзей. Об этом сообщает Baza.

По словам студентки, два года назад анонимный аккаунт в соцсетях стал публиковать угрозы в ее адрес. Кроме того, он писал друзьям девушки, что пришел к ней в медицинский вуз и скоро обольет ее кислотой. Этого не произошло, однако пользователь продолжал размещать посты с фотографиями Елизаветы и сопровождал их молитвами за упокой, снимками церквей и похорон.

Сталкер не переставал угрожать девушке даже после нескольких блокировок, описывал, как расправится с ней и будет купаться в ее крови. Тогда же он начал печатать ее снимки, ставить их в храмах рядом со свечами, развешивать ее фотографии на чужих могилах и капать на них воском. Эти изображения он также отправлял друзьям Елизаветы.

Когда девушка сама написала анониму, тот ответил и представился женщиной. В ходе диалога Елизавете так и не удалось понять, что происходит. В конце концов она обратилась в Следственный комитет и прокуратуру.

Ранее сообщалось, что сталкер выследил 32-летнюю Ксению из Красноярска и расправился с ней в ее доме, а затем устроил кровавую фотосессию, похваставшись, что «замочил богатенькую девушку». Потом он сдался полицейским.