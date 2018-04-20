Лавров рассказал о встрече Трампа с Путиным

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что президент России Владимир Путин готов встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Его слова передает РИА Новости.

По словам министра, как таковая подготовка к встрече пока не идет, но она «не повисла». «Как только будет какое-то развитие, мы вам обязательно расскажем. Но я просто обращу внимание на то, что Дональд Трамп уже (...) несколько раз и в Twitter, и на словах говорил, что "надо с Россией решать вопросы, мы хотим с Россией иметь хорошие отношения"», — добавил он.

20 марта Трамп позвонил Путину, чтобы поздравить его с переизбранием на должность главы государства. Они также обсудили возможность встречи на высшем уровне, которая, по предложению американского лидера, могла бы пройти в Вашингтоне. Для Белого дома такое намерение американского лидера стало неожиданностью.

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Отношения России и Запада резко ухудшились после того, как 4 марта в британском Солсбери были найдены в бессознательном состоянии бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По утверждениям Лондона, они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Вину за произошедшее западные страны возложили на Москву.

14 апреля США совместно с Великобританией и Францией нанесли удар по сирийским объектам, где, предположительно, производилось химическое оружие, которое президент Сирии Башар Асад использовал против мирного населения. Российская сторона считает, что применение химоружия 6 апреля в сирийском городе Дума было провокацией.

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