Трамп пригласил Путина в Белый дом

Президент США Дональд Трамп предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу в Вашингтоне. Об этом рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков, передает «Интерфакс».

«Когда наши президенты беседовали по телефону, Трамп предложил первую встречу провести в Вашингтоне, в Белом доме (...) Это достаточно интересная и позитивная идея», — сообщил он.

Ушаков указал, что сроки встречи пока не обсуждались, а с момента разговора прошло мало времени — всего чуть более 10 дней. «Если все будет нормально, я надеюсь, что американцы не откажутся от своего предложения обсуждать возможность проведения саммита», — добавил он.

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20 марта Трамп позвонил Путину. Они обсудили сирийскую проблему и украинский кризис, а также договорились о развитии дальнейших двусторонних контактов, в том числе с учетом изменений в руководстве Госдепартамента США. Особое внимание президенты уделили проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне.

Звонок американского лидера вызвал большой интерес как в США, так и за их пределами. Так, администрация Трампа положила ему на стол записку с большой надписью «Не поздравлять», однако он не послушался и все-таки поздравил Путина с победой на президентских выборах.

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