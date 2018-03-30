Кремль опроверг сообщения об угрозе Трампа выиграть гонку вооружений

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным не произносил фразу о победе в гонке вооружений. Об этом в пятницу, 30 марта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Нет, такая фраза не была сказана в ходе разговора, эти сообщения не соответствуют действительности. А что касается содержания разговора — мы делали сообщение по его результатам и сказали все, что считали необходимым. Российская сторона никогда не предавала публичности, гласности содержание конфиденциальных разговоров глав государств», — сказал Песков.

Ранее телеканал NBC сообщил, что Трамп во время последнего разговора с Путиным заявил: «Если вы хотите гонку вооружений, то мы можем это сделать, но я одержу победу».