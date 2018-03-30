Трампу порекомендовали через силу дружить с Россией

Советники по национальной безопасности убедили президента США Дональда Трампа в необходимости занимать в отношениях с Москвой жесткую позицию. Об этом телеканалу NBC News рассказали близкие к Белому дому источники.

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По мнению окружения Трампа, «Россия понимает только язык силы, и улучшить отношения с ней можно, лишь став жестче». Для продвижения своей позиции советники пытались «замотивировать» президента на совершение необходимых, по их мнению, шагов, однако Трамп упирался, пытаясь доказать, что сможет наладить диалог с Москвой, не испортив положение дел. «Он правда верит в это», — утверждает источник.

В ходе последнего телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина 20 марта американский президент заявил, что «США готовы к новой гонке вооружений, и я ее выиграю».

26 марта США объявили персонами нон грата 60 российских дипломатов и решили закрыть генконсульство в Сиэтле в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 29 марта МИД России заявил о зеркальном ответе, что вызвало недовольство в Госдепе.

30 марта стало известно, что одним из высылаемых из США дипломатов оказался торговый представитель России Александр Стадник.

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